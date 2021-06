Lugo. Il Gruppo Cofra gestirà il Conad La Rotonda. A novembre aprirà il Superstore di Madonna delle Stuoie. Cercasi 60 nuovi addetti

Il Gruppo Cofra dal 1° luglio subentrerà nella gestione dello storico supermercato Conad La Rotonda di via Ricci Curbastro a Lugo. L’operazione,concordata con Cia Conad nei mesi scorsi, si inserisce in un progetto più ampio che vedrà il Gruppo faentino – che già gestisce 10 supermercati a marchio Conad, 1 bar ConSapore Conad, 1 PetStore Conad e 2 Bricofer – aprire il Conad Superstore all’interno del nuovo complesso in via di costruzione nella zona dell’ex acetificio di Madonna delle Stuoie.

Il supermercato di via Ricci Curbastro è un punto di riferimento per il centro storico lughese con una clientela consolidata e un fatturato di circa 6 milioni di euro all’anno: “Tutti e 23 i dipendenti attualmente in forza a La Rotonda verranno riassorbiti nel nostro organico – sottolinea Celso Reali, Presidente del Gruppo Cofra -. I lavoratori saranno ovviamente inquadrati con il contratto di Cofra che è migliorativo perché comprende anche un accordo di secondo livello”.

Entro novembre, inoltre, è in programma l’inaugurazione del nuovo Conad Superstore di Madonna delle Stuoie: “Abbiamo condiviso con Cia Conad la volontà di creare un progetto di integrazione tra i due punti vendita – continua Reali -. Bisogna considerare che il nuovo Superstore sarà molto grande e che è quindi opportuno trovare una strada perché i due supermercati non si facciano concorrenza ma, piuttosto, si specializzino e si rivolgano a due target di consumatori diversi”.

Il Conad Superstore di Madonna della Stuoie avrà una superficie di vendita di 2.300 mq e una superficie complessiva di 4.000 mq tra magazzini, spogliatoi e servizi. Per la gestione del punto vendita sono previste 60 nuove assunzioni e il Gruppo Cofra sta raccogliendo in queste settimane i curriculum perselezionare e formare i candidati.

Per candidarsi inviare il cv a: cofra@gruppocofra.it, www.gruppocofra.it