Castel Bolognese. Bandini Maestro del lavoro dopo una vita in Curti

Una storia lunga oltre 48 anni, quella che lega Remo Bandini alla Curti S.p.A. di Castel Bolognese. Entrato in azienda nel 1973 all’età di 21 anni, Remo non se n’è più andato. Da tornitore a programmatore delle macchine a Controllo Numerico, è cresciuto insieme all’azienda, fino a passare gli ultimi anni nel ruolo di responsabile delle manutenzioni.

Classe 1951, Perito Tecnico Industriale, Remo si è sempre distinto per laboriosità, per perizia e per condotta morale: nativo di Forlì, ha poi passato la sua vita a Faenza e la sua è una storia tipica romagnola, fatta di passione per il lavoro, di attaccamento all’azienda e di grande senso di responsabilità.

Remo nei tanti anni passati in Curti si è distinto per dedizione al lavoro e per il suo impegno; ha perfezionato giorno dopo giorno la sua professionalità, ponendosi sempre al servizio dell’azienda. Ha sempre mantenuto ottimi rapporti con i colleghi ed i fornitori ed ha dato un importante apporto al miglioramento dell’attività ed allo sviluppo aziendale. In particolar modo, nel settore della manutenzione, dove, fra le tante, ha fortemente contribuito al miglioramento delle misure di sicurezza del lavoro.

Il prossimo autunno, in data da confermare, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli conferirà la “Stella al Merito del Lavoro”, un’onoreficienza che garantisce il titolo di “Maestro del Lavoro” e premia una vita di operosità.