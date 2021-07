Fragilità e bisogno educativi: seminario di Legacoop E-R con forum sulle disuguaglianze

Il secondo seminario dedicato a Fragili & Antifragili prosegue la riflessione di Legacoop Emilia-Romagna per definire il ruolo della cooperazione nella risposta alle fragilità sociali e territoriali. Il tema che verrà approfondito è quello del processo educativo come leva di sviluppo. È cresciuta nel tempo l’attenzione verso il processo educativo inteso come fondamentale fattore di antifragilità soprattutto nei territori più esposti ai processi di crescita disuguale generati dalla globalizzazione, le aree interne in primo luogo. Il seminario è il 2 luglio alle 9,30.

La condivisione di questa iniziativa con il Forum delle Disuguaglianze si inserisce all’interno di una strategia di collaborazione con altre Associazioni e altri Enti impegnati sul fronte della difesa dei diritti e per la realizzazione di politiche di

innovazione sociale. Desideriamo valorizzare la rete costituita dalla presenza cooperativa nei territori come una grande risorsa per rispondere ai rischi economici e sociali che la pandemia ha portato con sé.

Questo lavoro viene realizzato in stretto contatto con le elaborazioni e le proposte della Regione Emilia-Romagna e di altre Istituzioni.

Programma

Ore 9.30 Presentazione

Giovanni Monti – Presidente Legacoop Emilia-Romagna

Fabrizio Barca – Presidente Forum delle Disuguaglianze

Ore 9.50 Relazioni

Andrea Morniroli – Forum delle Disuguaglianze: I progetti delle Comunità educative

Giampiero Lupatelli – CAIRE: Antifragilità del processo educativo

Ore 10.30 Esperienze

Emanuele Ferrari – SNAI Appennino Emiliano: Una montagna di saperi

Alfredo Peri –Presidente Lepida spa: L’infrastruttura digitale

Davide Missiroli – Coordinamento CAIPET (trasporto locale) Emilia-Romagna: La risposta ai bisogni di mobilità

Fausto Sacchelli – responsabile Cru Unipol Emilia-Romagna: Il Progetto “CREARE”dei Consigli regionali Unipol

Francesco Malaguti – presidente CAMST: L’educazione alimentare in ambito scolastico

Michela Bolondi – presidentessa Proges, responsabile gruppo Educazione Legacoop Emilia-Romagna: Cooperazione sociale e scuola aperta

Daniela Luisi – Forum Disuguaglianze: Alcune esperienze italiane

Ore 11.30 Intervento

Marco Bussone – Presidente UNCEM: La prospettiva del PNRR e il ruolo degli Enti Locali

Ore 11.45 Conclusioni

Barbara Lori – Regione Emilia-Romagna, Assessora alla Montagna e alle Aree Interne