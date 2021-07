La nuova gestione del bagno Go Go Beach di Lido di Classe è all’insegna del mare e dello sport

Maicol Campitelli, dopo un’esperienza decennale nella gestione di ristoranti tra Palma di Maiorca e Barcellona, quest’anno guida lo stabilimento balneare Go Go Beach di Lido di Classe.

La cucina prevede piatti a base di pesce secondo le tradizioni del nostro territorio e la sera sarà attiva anche la pizzeria. Per quanto riguarda l’intrattenimento: tutti i mercoledì sera, live music con dj Andy Maggio e nei week end tappa fissa con aperitivo vista mare.

La vicinanza con la riserva naturale e la spiaggia libera rende il Go Go Beach perfetto per praticare sport: infatti, è un luogo di ritrovo per appassionati di surf, kitesurf e per chi ama le passeggiate a cavallo sulla battigia. La nuova gestione si sta attrezzando per i veri amanti del mare, per rimanere aperti i week end anche d’inverno con la ristorazione.

“Il locale è un vero e proprio museo del viaggio – racconta Maicol – ogni pezzo d’arredamento proviene da un mio diverso soggiorno all’estero, ovviamente la tendenza è spagnoleggiante.”

Confesercenti Ravenna fa al nuovo gestore e a tutto lo staff le migliori congratulazione per il loro lavoro che li attende in questa stagione.