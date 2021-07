Nasce a Ravenna una nuova associazione “ImprendiAmo” per sostenere imprese del turismo e del commercio. Presidente è Maurizio Bucci

Si è costituita il 30 giugno, presso il notaio Eraldo Scarano a Ravenna, l’Associazione regionale denominata “ImprendiAmo”. L’Associazione è nata su impulso di un gruppo di operatori del settore alberghiero, dei pubblici esercizi, del commercio, dei servizi turistici e culturali, della piccola impresa di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna, per offrire un’alternativa rispetto alle attuali organizzazioni di rappresentanza. L’Associazione si propone di raccogliere l’adesione dei tanti operatori, che sentono il bisogno di avere al loro fianco un’Associazione fattivamente impegnata a prestare loro assistenza e sostegno e a dar voce e rappresentanza ai loro progetti e interessi, sia sui tavoli istituzionali che nel mercato, interno e internazionale.

Lo spirito che animerà l’Associazione sarà quello di una “community”: un gruppo di operatori economici, capaci di interagire effettivamente tra di loro e nei confronti dell’esterno; di operare solidalmente e sinergicamente nello scambio di progetti, esperienze e di servizi; di promuovere efficacemente tutte le potenzialità inespresse delle loro categorie, nel territorio di riferimento dell’Associazione. L’Assemblea ha nominato il primo Comitato Direttivo che è composto da: Maurizio Bucci, Presidente (per il settore della Ristorazione), Nicola Musca, Vice Presidente (per il settore Alberghiero), Bruna Amadori (per il settore delle Agenzie di viaggio e dei Tour Operator), Brunello Cavalli (per il settore della Editoria e Comunicazione), Maria Grazia Cecere (per il settore dei Bed&Breakfast), Giovanni Lagna (per il settore dei Servizi di pulizia e manutenzione) .