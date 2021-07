Porto di Ravenna: nei primi 5 mesi del 2021 + 18,7%, continua il trend di avvicinamento ai traffici pre-pandemia

Il Porto di Ravenna nei primi 5 mesi del 2021 ha movimentato complessivamente 10.594.499 tonnellate, in crescita del 18,7% rispetto allo stesso periodo del 2020. Il progressivo avvicinamento ai volumi del 2019 ante pandemia (- 3,1%) consolida il trend di ripresa che si auspica sia confermato dall’andamento dei prossimi mesi. Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 9.065.871 tonnellate (+20,7% sul 2020 e -4,2% sul 2019) e a 1.528.628 tonnellate (+8,1% sul 2020 e +3,7% sul 2019). Nel periodo in esame il numero di toccate delle navi è stato pari a 1.101, in crescita del 15,4% (147 navi in più) rispetto ai primi cinque mesi del 2020.

Il mese di maggio 2021, in particolare, ha movimentato complessivamente 2.403.811 tonnellate, non solo in aumento del 43,0% rispetto al mese di maggio 2020, ma anche del 8,9% rispetto alle 2.206.927 tonnellate del mese di maggio 2019. Le merci secche (rinfuse solide, merci varie e unitizzate), con una movimentazione pari a 8.818.980 tonnellate, sono cresciute del 21,1% sul 2020 (oltre 1,5 milioni di tonnellate in più), in vista del traguardo (-3,1%) dei 9,1 milioni di tonnellate dello stesso periodo del 2019. I prodotti liquidi – con una movimentazione pari a 1.775.519 tonnellate – nei primi cinque mesi del 2021 sono aumentati dell’8,3% rispetto allo stesso periodo del 2020 (-3,4% rispetto ai primi cinque mesi del 2019).

Le merci in container, pari a 91.451 TEUs nei primi cinque mesi del 2021, sono in crescita non solo rispetto al 2020 (+12,3%) ma anche rispetto al 2019 (+2,8%). I TEUs pieni sono 71.658 TEUs (il 78% del totale), in crescita del 10,1% rispetto al 2020 e praticamente allineati (-0,4%) a quelli del 2019. Il numero di toccate delle navi portacontainer è pari a 202, +11,6% sulle 181 del 2020, e -5,6% sulle 214 del 2019. Le merci su trailer/rotabili, con 34.401 pezzi movimentati, sono complessivamente in crescita rispetto al 2020 sia per numero di pezzi movimentati (+44,4%, con 34.401 pezzi) sia in termini di merce movimentata (+13,1%, con 597.302 tonnellate). I pezzi movimentati, inoltre, hanno superato dei 5,3% i volumi dei primi cinque mesi del 2019 (-8,8% le tonnellate di merce movimentata).

Il COMPARTO AGROALIMENTARE (derrate alimentari e prodotti agricoli), con 1.821.921 tonnellate di merce movimentata, ha registrato nei primi 5 mesi del 2021 un calo dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2020, e resta ancora sotto del 9,3% rispetto ai primi cinque mesi del 2019., anche se il mese di Maggio 2021, con quasi 447mila tonnellate movimentate, è in crescita del 9,4% sullo stesso mese del 2020 e del 10,8% su Maggio 2019. Per alcune tipologie si può parlare – alla fine dei primi cinque mesi del 2021 – di effettiva ripresa: per lo sbarco di semi oleosi continua la crescita, superando le 557.000 tonnellate (+25,2% rispetto al 2020 e +72,4% sul 2019), come pure per le farine di semi e frutti oleosi, che con 411.429 tonnellate (+7,4% sul 2020 e +1% sul 2019) recuperano l’iniziale calo registrato nel primo trimestre di quest’anno.

Anche per i MATERIALI DA COSTRUZIONE si può iniziare a parlare di vera e propria ripresa: nei primi cinque mesi del 2021, con 2.228.459 tonnellate movimentate, sono in crescita del 45,8% rispetto allo stesso periodo del 2020 e hanno superato dell’11,0% i livelli dei primi cinque mesi del 2019. In crescita (+47,4% sul 2020 e +11,9% sul 2019), in particolare, le importazioni di materie prime per la produzione di ceramiche del distretto di Sassuolo, pari a 1.986.164 tonnellate.

Dopo mesi di continuo calo, in aumento anche la movimentazione dei PRODOTTI METALLURGICI che nei primi cinque mesi del 2021 è risultata in crescita del 23,6% rispetto al 2020, con 2.651.973 tonnellate movimentate, ma ancora sotto del 12,5% rispetto al 2019. Ripresa anche per i CONCIMI (+2,9%) che, con 771.681 tonnellate, superano del 6,0% i volumi dei primi cinque mesi del 2019.

Nei primi cinque mesi del 2021 TRAILER e ROTABILI sono complessivamente in crescita del 44,4% per numero pezzi movimentati (34.401 pezzi, 10.582 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e in aumento del 13,1%, in termini di merce movimentata (597.302 tonnellate). I pezzi movimentati, inoltre, hanno superato dei 5,3% i volumi dei primi cinque mesi del 2019, mentre la merce movimentata resta ancora sotto di circa l’8,8%.

Continua l’andamento positivo della linea Ravenna – Brindisi – Catania nel Porto di Ravenna: i pezzi movimentati, pari a 28.815, sono in crescita del 36,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (7.742 pezzi in più), di cui ben 6.236 trailer nel solo mese di maggio (+53,5%).