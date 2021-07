EasyCoop sbarca a Ravenna. Ul servizio di spesa on line che ti porta la spesa direttamente a casa

Arriva anche in gran parte della Romagna EasyCoop, il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0 ora attivo a Ravenna, Forlì e Cesena. Con questa operazione si conferma l’attenzione che la Cooperativa da sempre riserva al territorio: il servizio è da oggi presente, oltre che nei capoluoghi, anche in alcuni comuni delle due province. Nel Ravennate EasyCoop è attivo ad Alfonsine, Bagnacavallo, Castel Bolognese, Cervia e Milano Marittima, Conselice, Faenza, Sant’Agata sul Santerno, Lugo, Massa Lombarda, Russi, Solarolo, Fusignano, Cotignola, Bagnara di Romagna, mentre nella provincia di Forlì-Cesena, a Bertinoro, Forlimpopoli e Cesenatico.

Nell’assortimento di oltre 11 mila prodotti – di cui più di 2 mila freschissimi (frutta, verdura, carne, pesce, salumi, pane, latticini) – EasyCoop propone anche, accanto alle grandi marche, tutte le linee a marchio Coop, tantissime specialità tipiche locali e alimenti per esigenze specifiche (come i “senza glutine”).

La spesa si fa online e la si riceve direttamente sul pianerottolo di casa (a qualsiasi piano anche senza ascensore) dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 22 in fasce orarie facilmente personalizzabili. Tutti i prodotti vengono maneggiati solo da specialisti e con le massime garanzie sul fronte della qualità e della sicurezza.

EasyCoop è il primo e unico servizio di spesa in Italia che evidenzia e garantisce la freschezza: sul sito, accanto all’immagine di migliaia di prodotti freschi, compare infatti un’icona riportante i giorni minimi garantiti al momento della consegna: diventa così possibile e semplicissimo effettuare scorte di freschi e freschissimi. A prescindere e per ogni prodotto, EasyCoop sceglie comunque la data di scadenza più lontana: di fatto, un servizio nel servizio.

EasyCoop è disponibile all’indirizzo easycoop.com attraverso l’app dedicata, sia per Android che per iOS.

Già presente in oltre 70 comuni emiliani distribuiti tra le province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, in questi giorni il servizio EasyCoop è stato attivato in altri 20 comuni tra le province di Ravenna, Forlì e Cesena, inclusi i capoluoghi. Oltre che in Emilia-Romagna, EasyCoop è presente a Roma e in oltre 200 comuni veneti tra Rovigo, Padova, Treviso, Vicenza, Venezia-Mestre.