La Romagna in un video promozionale trasmesso nella pagina social di Enit Tel Aviv. 50mila visualizzazioni solo per il teaser della prima giornata

Il Comune di Faenza, nell’ambito dei rapporti che intrattiene grazie alle relazioni internazionali legate alla ceramica, nell’ambito del network degli itinerari culturali del Consiglio d’Europa, nel quale è presente grazie al suo ruolo di coordinamento della Strada Europea della Ceramica, ha ricevuto l’opportunità di partecipare a un’azione promozionale, attraverso alcuni contributi video nel quale vengono illustrate le eccellenze del nostro territorio, promossa da ‘ENIT Tel Aviv’, realtà di promozione turistica dell’Italia presente, in questo caso in Israele.

I racconti per immagini verranno proposti dal 5 al 9 luglio partendo dalla presentazione di ‘Faenza, Citta della ceramica’ che nella prima giornata ha avuto ben 50mila visualizzazioni segno del forte legame tra la nostra città e Tel Aviv. A seguire, per quel che riguarda la nostra città, verranno proposte brevi monografie video di Argillà Italia, del Museo internazionale delle ceramiche, del Museo Carlo Zauli, del Teatro Masini, della Torre di Oriolo, Palio di Faenza. a queste si aggiungeranno video delle altre municipalità della Romagna, della collina e della riviera, condensando così, volta per volta in pochi secondi, le mille sfaccettature di attrattività turistica che vogliono portare i residenti esteri a visitare le nostre zone.

Il palinsesto promozionale attraverso il video prevede quindi una programmazione piuttosto ampia che permette di cogliere l’occasione per proporre così non solo contenuti e immagini relative al territorio faentino ma anche di estendere l’approfondimento, allargando l’opportunità di promozione anche agli altri territori e comuni della Romagna, enti e istituzioni che hanno messo a disposizione alcuni video in grado di cogliere gli aspetti turistici, culturali e della tradizione, per poterli includere nel palinsesto durante questa settimana che sarà dedicata all’area della Romagna.

La programmazione dei video sulla Romagna può essere visitata ai link: https://www.facebook.com/IsraelitalyChamberOfCommerce https://www.facebook.com/BeItalia