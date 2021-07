La cozza selvaggia di Marina di Ravenna in viaggio in Versilia con Slow Food

La condotta Slow Food di Ravenna è stata invitata dall’Accademia dell’Acciuga a Pietrasanta in Versilia, per una”Muscolata” (cena a base di cozze di Spezia) e per presentare la Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna.

“Con Angelo Majoli (Storico miticultore di La Spezia) e Tommaso Ponzanelli Presidente dell’Accademia dell’Acciuga, abbiamo discusso della storia, della tipicità e del futuro dei due molluschi… Tirreno-Adriatico – spiega Mauro Zanarini, responsabile pesca Slow Food – Inoltre abbiamo programmato due appuntamenti a Ravenna con i toscani che porteranno i loro prodotti e la loro cucina, due a Pietrasanta e uno in occasione della Versiliana Festival sempre con i nostri prodotti e il nostro territorio”.

Il viaggio della Cozza Selvaggia è continuato per approdare a Slow Fish che si è svolto a Genova dal 1 al 4 luglio. “La cena “La cozza selvaggia e i prodotti delle pialasse ravennati incontrano il Franciacorta” presso Anciòa Bistrot-Eataly, organizzata dalla condotta Slow Food di Ravenna, è stata la più richiesta a Slow Fish e quella di maggior successo. La Cozza Selvaggia e i prodotti delle Pialasse ravennati sono stati abbinati a quattro grandi Franciacorta selezionati dal Consorzio per la tutela del Franciacorta – prosegue Zanarini -. Quello che è emerso e che è stato molto apprezzato, oltre alla bravura dello staff di cucina della condotta guidata da Pierangelo Orselli, è stata la qualità della materia prima giudicata da un pubblico competente di altissima qualità, una sorpresa piacevole per tutti i commensali”.

Altro appuntamento dove la cozza e la vongola hanno dato il massimo è stato il Laboratorio del Gusto “Grande, Gustosa e Selvatica la cozza di Marina di Ravenna” tenutosi presso QBA Quality Beer Academy . In abbinamento ai quattro piatti sono state selezionate quattro birre dal Sommelier della birra. Storia, cultura e piatti dedicati all’evento, abbinamenti curiosi ed inaspettati, una tappa imperdibile di Slow Fish, il piacere di dialogare con un pubblico competente.

“Ma per la condotta Slow Food di Ravenna non ci sono stati solo gli appuntamenti conviviali – racconta il responsabile pesca Slow Food Ravenna – . Ci si è confrontati con altre realtà importanti che lavorano da tempo sulle cozze per scambiarci esperienze e portare avanti progetti comuni condivisi con il supporto di Slow Food Italia. Per la Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna e per la Cozza Romagnola pensiamo di sviluppare un progetto molto interessante ed innovativo”.