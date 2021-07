Martedì 6 luglio on line l’Assemblea annuale dell’Associazione Bancaria Italiana per fare il punto su banche, Italia ed Europa

Martedì 6 luglio, alle 10,00, si terrà on line l’Assemblea annuale dell’Associazione Bancaria Italiana che si svolge a Roma. Sarà l’occasione per fare il punto sull’impegno delle banche in questa difficile fase, sull’Italia e sull’Europa.

Aprirà i lavori il Presidente, Antonio Patuelli, che terrà la relazione. Seguiranno gli interventi del Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, e del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco.

I lavori dell’Assemblea potranno essere seguiti in diretta sul sito dell’Abi: www.abi.it e anche su quelli della Banca d’Italia www.bancaditalia.it , de Il Sole 24 Ore www.ilsole24ore.com , dell’Ansa www.ansa.it e dell’AdnKronos www.adnkronos.com .

Qui riportiamo il testo della relazione del Presidente Patuelli.