Ristorante La Cicala: a due passi dalla spiaggia di Lido Adriano, dopo la ripresa tante idee di crescita

Edogun Orobosa torna a gestire il ristorante La Cicala in via Michelangelo 25 a Lido Adriano e racconta: “ho un progetto imprenditoriale legato alla ristorazione e l’idea di ampliare questo locale, che ha grandi potenzialità per diventare un punto di riferimento per il relax, il divertimento e il buon cibo. Per il momento abbiamo ristrutturato l’interno della sala e il bar: l’obiettivo è quello di mettere a disposizione, dal prossimo anno, l’ampia piscina e la terrazza per le cene vista mare. Il locale ha una prospettiva che va oltre l’estate e infatti, io e il mio staff stiamo lavorando per dare continuità al servizio anche dopo la fine della stagione, durante i week-end e con l’asporto”.

Il ristorante, a ridosso dell’ampia spiaggia libera, può accogliere 150 persone: la cucina che punta su qualità e freschezza, come la specialità della casa ovvero pescato del giorno. A pranzo c’è la possibilità di scegliere da un menù fisso di pesce o carne, ma la vera novità di quest’anno è la pizzeria in servizio la sera. Confesercenti supporta questa giovane ristoratrice che porta idee e vitalità alla località.

Nella foto Chiara Venturi, direttore di Confesercenti Faenza e responsabile provinciale Fiepet, insieme a Orobosa ed alla capo sala.