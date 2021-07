“Lugo sarà per le imprese”, l’assessore Luciano Tarozzi in visita all’agenzia Soluzioni immobiliari

Nella mattina di venerdì 16 luglio l’assessore alle Attività produttive del Comune di Lugo Luciano Tarozzi ha visitato l’agenzia Soluzioni Immobiliari di Riccardo Ioppi, a Lugo, per mantenere il rapporto diretto con le realtà produttive del territorio e capire come assecondare e andare incontro alle loro necessità. Presenti all’incontro per Confcommercio Ascom Lugo, il direttore Luca Massaccesi e il responsabile sindacale Luciano Facchini.

Durante la visita, l’assessore Tarozzi e il titolare Riccardo Ioppi hanno avuto modo di consultarsi sull’operato dell’agenzia, analizzando l’andamento del mercato immobiliare lughese, le problematiche e le soluzioni ad esso legate e di cui l’agenzia è esperta, per poter garantire ai propri clienti la massima sicurezza in termini di acquisto o vendita di immobili.

“Il progetto ‘Lugo sarà per le imprese’ portato avanti dell’Amministrazione comunale, continua con gli incontri presso le diverse aziende del territorio – commenta Luciano Tarozzi -. Con Riccardo Ioppi di Soluzioni Immobiliari abbiamo avuto modo di approfondire la situazione del mercato immobiliare lughese, analizzando nel dettaglio anche il patrimonio edilizio privato del territorio e l’effetto superbonus 110%, che ha creato diverse aspettative”.