Massa Lombarda. Il Sindaco Bassi in visita a Olfattiva e l’Erboristeria Da Laura

Lunedì 19 luglio il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi ha visitato due nuove imprese femminili – Olfattiva e l’Erboristeria Da Laura – proseguendo la serie di incontri con le attività locali per approfondire le esperienze ed esigenze di aziende e negozi massesi.

Olfattiva srl nasce nel 2006 per volontà della titolare Barbara Pozzi. L’azienda si trova in viale Zaganelli e conta su nove collaboratori interni (sette donne e due uomini), oltre a tre aziende esterne che collaborano attivamente con Olfattiva. Tratta soprattutto oli essenziali, cosmesi e prodotti per il benessere della casa e della famiglia. “Il motto della nostra azienda – spiega Barbara Pozzi – è ‘cogliere l’essenza’, ovvero il bello della vita e della natura, e portarlo alla disponibilità di tutti. Lo scopo non è profumare le persone ma il benessere loro e dell’ambiente che le circondano. L’originalità della nostra esperienza, esistono infatti poche imprese simili in Italia, ci porta ad avere clienti da ogni parte del Paese”.

L’Erboristeria Da Laura è un’esperienza a cui ha dato vita Laura Bianchi 9 anni fa. La titolare ha una formazione scientifica, unita alla passione e alla competenza acquisite nel tempo. La clientela, fidelizzata nel tempo, proviene anche da territori limitrofi. “Ho sempre pensato che la differenza la facciano le persone – commenta Laura Bianchi -. Accolgo sempre i clienti con il sorriso sulle labbra e penso che semplicità e sincerità siano gli ingredienti più importanti. Sono una commerciante anomala che non cerca di vendere a ogni costo, il mio obiettivo è soddisfare l’esigenza del cliente, interpretando i bisogni e le aspettative. Vendere a prescindere non è la mia priorità”.

“Questo viaggio tra le nostre imprese – dichiara il sindaco Daniele Bassi – è un’autentica scuola di vita. Anche oggi ho visitato due imprese al femminile che qualificano e contribuiscono ad arricchire l’originalità della nostra città. Due imprese che dimostrano la qualità delle persone che scelgono di lavorare e intraprendere una nuova esperienza imprenditoriale a Massa Lombarda”.