“Riconosci il tuo Talento” Summer school a Faenza, per orientarsi tra sfide globali e opportunità locali

La Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, tramite il proprio progetto istituzionale del Contamination Lab, organizza la terza edizione della Summer School & Lab “Riconosci il tuo Talento”, su affidamento dell’Unione della Romagna Faentina (Settore Servizi alla Comunità – Servizio Politiche Giovanili) rivolta a 20 ragazzi/e di età compresa tra i 17 e 25 anni.

“La Summer School si pone l’obiettivo di offrire un percorso esperienziale e formativo che mira a fornire conoscenze dei principali trend globali d’innovazione e delle vocazioni imprenditoriali del territorio, incoraggiando la capacità di sperimentazione e di riconoscimento dei propri interessi e talenti – spiegano gli organizzatori -. Di fronte a un’offerta formativa sempre più variegata e a un mercato del lavoro che presenta opportunità, ma anche incognite e incertezze, i partecipanti potranno mettersi in gioco, sperimentare interessi e meglio orientarsi per compiere scelte future motivate e consapevoli”.

Nel corso della settimana, attraverso visite ad aziende del territorio e lezioni frontali tenute da imprenditori, docenti universitari ed esperti di innovazione, la Summer School offrirà ai partecipanti la possibilità di apprendere i principali mutamenti e le opportunità del mercato del lavoro contemporaneo, facendo esperienza diretta di settori primari dell’ecosistema imprenditoriale locale.

La Summer school avrà luogo dal 30 agosto al 4 settembre e si svolgerà nei locali di Contamination Lab, presso la sede della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza.

La Summer School & Lab è aperta a 20 ragazze/i con i seguenti requisiti:

RESIDENZA, con la seguente scala di priorità:

1. residenti in uno dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina (Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo);

2. non residenti purché frequentanti scuole o corsi con sede in uno dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina;

3. non residenti e non frequentanti scuole o corsi con sede in uno dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, provenienti da un raggio di 30 km dal Comune di Faenza.

Età tra i 17 e 25 anni compiuti.

Le domande di ammissioni dovranno pervenire on line entro il 2 agosto. Ai 20 partecipanti selezionati sarà garantita la copertura dei costi di iscrizione grazie a borse di studio costituite da fondi stanziati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Faenza (resta a carico del partecipante una quota assicurativa individuale di 25 €). I criteri di selezione valuteranno: residenza, performance scolastica (in particolare su materie informatiche e linguistiche), attività extra-scolastiche, oltre ad un video di presentazione personale.

Per info: www.fondazionemontefaenza.it/summer-school-2021