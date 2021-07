Confindustria Romagna, ultimo appuntamento sui megatrend globali: automazione, robotica e IOT

Ultimo appuntamento con il ciclo di incontri dedicati ai megatrend globali: martedì 20 luglio alle 14.30 approfondimento sulle tecnologie digitali integrate con automazione, robotica, IOT. Un trend che sta riconfigurando i processi e l’organizzazione futura delle imprese, offrendo nuovi orizzonti di competitività su mercati molto più veloci ed esigenti.

All’iniziativa, organizzata dall’associazione in collaborazione con l’Italian Institute for the Future presieduto da Roberto Paura, interverranno la professoressa Michela Milano, esperta di processi logici di simulazione che dirige il centro interdipartimentale Alma AI dell’Università di Bologna, e Diletta Huyskes, responsabile Advocacy di Privacy Network per la difesa dei diritti digitali, che si occupa di etica e politica dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie.

Iscrizioni a questo link o alla mail fcasadio@confindustriaromagna.it