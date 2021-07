A Riolo Terme l’agri-meeting “Ma quanto è buona la Romagnola!”

Una bella serata d’estate tra natura, biodiversità, ospitalità contadina e buona cucina. Coldiretti Ravenna, Terranostra e Campagna Amica presentano mercoledì 21 luglio, tra le splendide colline affacciate sui calanchi di Riolo Terme l’agri-meeting ‘Ma quanto è buona la Romagnola!’

Il programma

Dalle 19.30 visita guidata in compagnia delle allevatrici Angelica Monti e Laura Cenni alla Società agricola Cenni (via Ghezzo 4), storico allevamento di bovina Romagnola, razza autoctona, fiera e possente, nota per la qualità della sua carne.

Alle 20.15 passeggiata al tramonto al vicino Agriturismo Tenuta Nasano (via Rilone 1) per gustare un vero menù contadino a base di romagnola curato dall’agrichef ed enologo, nonché Presidente provinciale degli agriturismi Terranostra, Stefano Gardi che illustrerà le caratteristiche della carne, come utilizzarla in cucina e il miglior abbinamento con i vini della cantina dell’agriturismo.

Per prenotazioni:

Stefano Gardi 334 9991623

Lea Gardi 339 4939961​