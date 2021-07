Faenza Gift Card. Tabaccherie ed edicole diventano punti vendita della carta regalo per lo shopping in città

La Gift Card, la tessera ricaricabile che può essere spesa nei negozi del centro storico faentino, allarga i suoi orizzonti e diventa ancora più accessibile ai cittadini. Grazie alla collaborazione della Cabina di Regia, composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna, il Consorzio Faenza C’entro ha potuto moltiplicare i punti vendita delle carte regalo spendibili nel circuito dei negozi aderenti al progetto.

La Gift Card era sottoscrivibile ed eventualmente ricaricabile presso la segreteria del Consorzio Faenza C’entro ma, da oggi, grazie alla disponibilità garantita dalle tabaccherie ed edicole aderenti, sarà possibile richiedere la propria card e ricaricarla della cifra che si desidera in diversi nuovi punti di distribuzione della città: Edicola di Alvisi Luca (via Lapi), Edicola di Ammirabile Vito (piazza della Libertà), Edicola di Romanato Gianluca (corso Saffi), Edicola di Poggiali Monica (via Severoli, angolo corso Matteotti), Tabaccheria S.M di Zaccarini Maura (corso Garibaldi), Tabaccheria di Porta Montanara di Di Nardo Luigi (corso Matteotti), Bar Tabacchi nel Borgo di Naldoni Morena (corso Europa), NU.RA di Nunzi Paolo e Ranzi Fabrizio Snc (piazza Cesare Battisti, interno stazione di Faenza), Tabaccheria del Corso di Fagnocchi Morena (corso Mazzini), Tabaccheria Erbacci di Erbacci Erika (via Ravegnana). In ogni punto vendita, i clienti troveranno anche delle cartoline con l’elenco dei negozi aderenti al circuito dove poter poi utilizzare la Gift Card per i propri acquisti.

Da Natale 2020 la Gift Card ha sostituito i “buoni” cartacei del Consorzio dei commercianti del centro cittadino, offrendo così una nuova idea regalo, unica nel suo genere in quanto spendibile all’interno di un circuito di ben 62 esercizi commerciali, diversificati anche nell’offerta commerciale. La possibilità di utilizzare un’unica tessera ricaricabile per poter fare acquisti in città ha convinto diverse aziende del territorio ad acquistarla, nell’ambito del welfare aziendale, per i propri dipendenti. Si è venuto così a creare un cospicuo bacino di utenti, per un valore totale potenzialmente spendibile all’interno del circuito pari a circa 19mila euro.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.faenzacentro.it, nella sezione dedicata alle Gift Card.

La Faenza Gift Card è un’iniziativa del Consorzio Faenza C’entro, in collaborazione con la Cabina di Regia composta da Confartigianato, Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Cna e il contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese. Il progetto gode del patrocinio e del contributo del Comune di Faenza. Il coordinamento e l’organizzazione sono di Wap Agency.