Marina di Ravenna. Al bacino pescherecci stand, mercatini, musica e visite guidate per la Sagra della Cozza

Torna la Sagra della Cozza a Marina di Ravenna. La nona edizione della storica kermesse organizzata dalla Pro Loco parte giovedì 22 luglio all’area ex stabulario (via delle Nazioni, 8) in zona bacino pescherecci e proseguirà per tutto il weekend. Gli stand aprono alle 18.30 e il menù prevede primi ai basi di cozze con il piatto forte che è rappresentato naturalmente dalle cozze di Marina di Ravenna alla marinara o alla tarantina. La sagra tornerà anche la prossima settimana, venerdì, sabato e domenica, sempre accompagnata da mercatini ed eventi.

Le visite guidate

Collegata alla sagra – come già avvenuto durante la scorsa festa della Saraghina – ci sono i tour guidati organizzati da Ravenna Welcome (tour dei bunker il 23 e tour della Marina storica il 24, entrambi dalle 19). Per chi cena alla sagra il tour costa solo 5 euro. I biglietti sono acquistabili su www.riviera-experience.it, oppure scrivendo una mail a booking@ravennawelcome.com o telefonando al 351 6072377.

I concerti e gli incontri

Tornano poi gli eventi: il 22 luglio, Road to Beaches Brew: sul palco Bee Bee Sea Band e Wow Band. Il giorno dopo incontro con Coco Rebecca Edogamhe e Giovanni Maini, i due giovani attori protagonisti di Summertime, la serie tv Netflix girata a Marina di Ravenna, dove impersonano rispetivamente Summer ed Edo. Il 24 luglio sul palco Emagiosef and the Band Freestyle mentre il 25 luglio Radio Rse protagonisca con Latinando Onair: musica curiorità e interviste con ritmi caraibici e afrolatini. Tutti gli appuntamenti si tengono all’arena del bacino pescherecci alle 21.30. La partecipazione ai cocnerti è gratuita ma, per vie delle norme anti covid, è necessaria la prenotazione su www.marinadiravenna.org.