Lavezzola. Surgital chiude il bilancio 2020: utile positivo nonostante la forte crisi del comparto

Un bilancio 2020 positivo per Surgital, la prima azienda italiana produttrice di pasta fresca surgelata, piatti pronti surgelati e sughi in pepite surgelati per la ristorazione, catering e canale bar. (…)

Per l’impresa romagnola, fondata e guidata dalla famiglia Bacchini, gli eventi del 2020 hanno portato così ad una riduzione del fatturato del 25%, ma guardando al dato consolidato del Gruppo Surgital, l’esercizio 2020 si è chiuso con un risultato di utile positivo, con un’incidenza sui ricavi del 3%.

Il fatturato di Gruppo è di 61.400.000 euro (55% Italia, 45% estero; Horeca e food service rappresentano il 70%%, mentre il restante 30% si riferisce alla gestione direzionale nei canali GDO, door to door e PL industriale).