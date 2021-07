Al Bagno Oba Oba Beach incontro su “Le stagioni dei bagni. Nascita e sviluppo del turismo a Cervia”

È in programma per venerdì 30 luglio 2021, alle ore 17,30, al Bagno Oba Oba Beach (n. 194 – Lungomare Grazia Deledda Cervia) un’iniziativa culturale, nell’ambito della rassegna di “Incontri con l’autore”.

Renato Lombardi parlerà di:“Le stagioni dei bagni. Nascita e sviluppo del turismo a Cervia e Milano Marittima”. L’ingresso è libero.

Verranno passate in rassegna le vicende che hanno portato alla nascita del turismo, dal quello pionieristico di fine Ottocento con il primo grande Stabilimento Bagni costruito nel 1882 a Cervia (vedi foto storica allegata), ai primi progetti di costruzione di villini Liberty, al piano regolatore del 1912 della “città giardino” di Milano Marittima ad opera del grande artista milanese Giuseppe Palanti, per conto della “Società Milano Marittima per lo Sviluppo della Spiaggia di Cervia”, su concessione di terreni da parte dell’Amministrazione comunale di Cervia, per favorire la nascita del turismo.

La narrazione si accompagnerà alla visione di ingrandimenti fotografici riprodotti negli ultimi anni in calendari storici curati da Renato Lombardi. Desteranno curiosità le ville Liberty, i primi alberghi di Cervia e Milano Marittima tra cui l’Albergo Nettuno (1926), il Grand Hotel (1931), l’Albergo Mare e Pineta (1927); le prime grandi colonie degli anni Venti e Trenta (tra cui la colonia Dante a Cervia, le colonie Varese, Montecatini e Mantovana a Milano Marittima). Verranno poi narrate le vicende del Secondo Dopoguerra che hanno portato alla “grande trasformazione” del turismo di massa, con l’evoluzione dell’antica “città del sale” e storico Borgo di pescatori in moderna “città turistica”, oggi all’avanguardia in campo nazionale e di fama internazionale.