Preoccupazione per situazione economica più che per Covid: ricerca condotta per Cia

In Italia la preoccupazione per la crisi economica è più forte di quella per il Covid-19.

Il dato emerge dalla ricerca IPSOS “L’Italia tra tensioni sociali e metamorfosi”, condotta per Fondazione De Gasperi e Conad nazionale, commissionata da Commercianti Indipendenti Associati e presentata a Milano, alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala.

Ne hanno parlato il 29 luglio in una tavola rotonda insieme al Sindaco Sala, l’ad di Conad nazionale Francesco Pugliese e Maurizio Lupi, parlamentare e presidente fondazione “Costruiamo il futuro”.

Hanno aperto i lavori il presidente di Fondazione De Gasperi Angelino Alfano e l’amministratore delegato della cooperativa Commercianti Indipendenti Associati, Luca Panzavolta. «Siamo una impresa di prossimità che mantiene uno stretto legame con il territorio in cui opera — dichiara Panzavolta —. Questa ricerca è un biglietto da visita importante per la comunità di Milano, in cui siamo presenti con i nostri soci gestori dei punti vendita in modo strutturato».