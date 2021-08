Il Sindaco Isola e la consigliera regionale Rontini in visita presso ECO Certificazioni per parlare della Faenza del futuro

Piena condivisione di intenti tra la Presidente di ECO Certificazioni Serena Farina, il Presidente della Holding Fincasale Carlo Farina, il Sindaco di Faenza Massimo Isola e la consigliera regionale Manuela Rontini, invitati presso la sede dell’azienda per parlare dei progetti futuri da sviluppare congiuntamente in un’ottica di valorizzazione del territorio faentino. All’incontro hanno partecipato anche l’amministratore delegato di Eco Next, Marco Mauri e la direttrice generale di Addestra, Loretta Fiorini, le due società che insieme a Eco Certificazioni completano la galassia controllata dalla holding Fincasale.

La visita è stata inoltre un’occasione per annunciare un regalo per la città da parte della società faentina, leader nel settore delle certificazioni, perché, proprio nella giornata del 29 luglio, è stata approvata la legge che conferma l’obbligatorietà dei defibrillatori, dispositivi salva vita, in tutti i luoghi pubblici. Serena Farina, insieme al Direttore Generale di ECO Certificazioni, Gualtiero Fabbri, hanno annunciato quindi la consegna di un defibrillatore al Sindaco per il prossimo settembre.

“ECO Certificazioni è un’azienda che in pochissimi anni ha avuto una crescita e uno sviluppo sorprendente affermandosi come realtà leader a livello internazionale nel suo settore di ricerca, un ambito di azione sempre più importante per la crescita qualitativa del nostro sistema produttivo. Questa realtà faentina è luogo dove si pratica una forte innovazione, elemento significativo in un settore nel quale vogliamo stimolare sempre di più la costruzione di aziende il cui ambito di lavoro sia legato alla ricerca. Questa realtà imprenditoriale inoltre crea occupazione dando risposta a manodopera fortemente specializzata, uno dei temi fondamentali per il nostro territorio. Con ECO Certificazioni ora abbiamo la possibilità di collaborare su progetti specifici; siamo al lavoro per consentire all’azienda di svilupparsi e crescere. È per questo che è partito un confronto che sono convinto condurrà a soluzioni di crescita aziendale, una grande opportunità per la comunità” – ha affermato il Sindaco Massimo Isola.

“Dopo i successi degli ultimi anni che ci hanno permesso di registrare una costante crescita del nostro business, raddoppiando il numero dei nostri dipendenti in soli 5 anni, vogliamo mettere ancora una volta a disposizione della città le nostre competenze e capacità.” – spiega Serena Farina, Presidente di ECO Certificazioni – “Il nostro obiettivo è, infatti, contribuire a rendere Faenza una città all’avanguardia in Italia in tema di sicurezza per i cittadini e di mobilità sostenibile, affiancando il Comune in diversi progetti di riqualificazione del nostro territorio, che permetteranno senz’altro una spinta verso il turismo “sicuro” e “green”, sia nazionale che internazionale, portando nuovi introiti per tutte le imprese e le attività faentine.”

“Nell’incontro ho potuto conoscere e apprezzare ECO Certificazioni, un’azienda in grande crescita, che fa della sicurezza la sua missione, oggi guidata da una giovane donna, Serena Farina, e che impiega tantissime figure femminili. Negli ultimi anni la realtà faentina ha raddoppiato il personale dipendente ed è un’altra eccellenza della nostra Motor Valley” chiude la consigliera regionale Manuela Rontini, presidente commissione politiche economiche.