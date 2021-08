Massa Lombarda. Proseguono le visite del sindaco alle imprese locali. “Vincono professionalità e cordialità”

Proseguono le visite del sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi, che mercoledì 4 agosto ha voluto visitare un’azienda del settore del servizio alla persona: Estro parrucchieri di Marilena Ventura e Mirna Patuelli. La visita è stata l’occasione per incontrare un settore che è stato fortemente colpito dalle restrizioni nel pieno della pandemia e in seguito ha dovuto adeguare le modalità di lavoro.

“Nel mio consueto tour nelle imprese del territorio – ha dichiarato il sindaco Daniele Bassi – sto incontrando i settori più diversi e, in questo caso, i servizi alla persona, settore a lungo chiuso e messo in grande difficoltà dalla pandemia. Ho apprezzato capacità e tenacia che le piccole imprese mettono in campo guardando al futuro con coraggio e positività. Vedere che vincono ancora oggi professionalità e cordialità fa ben sperare perché sono due ingredienti che trovo ovunque nel nostro territorio”.

Estro parrucchieri è nata nel 1997 da Marilena e nel 2019 ha visto l’ingresso di Mirna. “Ci occupiamo di acconciature uomo donna – ha raccontato Marilena Venturi – con una clientela fidelizzata che non proviene solo da Massa Lombarda ma anche dai comuni vicini. Abbiamo avuto delle difficoltà come tutti durante il lungo periodo di chiusura ma vi abbiamo fatto fronte mantenendo sempre alta l’attenzione ai clienti. Il nostro obiettivo è anche quello di farli sentire a proprio agio e attraverso la professionalità e qualità del lavoro regalare loro cordialità e simpatia”.