CNA Fita. Ripresi gli esami per l’accesso alla professione di autotrasportatore

La Presidente di CNA FITA Ravenna Laura Guerra, dopo aver ripetutamente segnalato nei mesi scorsi la necessità inderogabile di riprendere le sessioni di esame per ottenere l’attestato d’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e passeggeri, esprime soddisfazione per il ripristino delle sessioni d’esame.

La sospensione degli esami impediva di fatto la possibilità di avviare nuove imprese di autotrasporto, in quanto l’attestato costituisce requisito fondamentale per ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Autotrasportatori e per avviare tali attività.

L’art. 12 Bis della Legge N.87 del 17 giugno 2021 ha sbloccato questa incresciosa situazione. Il provvedimento è frutto di un emendamento parlamentare presentato alla Camera dei Deputati da parlamentari di vari gruppi politici, promosso da CNA FITA e veicolato tramite l’Ufficio legislativo nazionale di CNA.