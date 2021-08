Marina di Ravenna. Area sosta camper di via del Marchesato fruibile dal 14 agosto

Sarà fruibile da sabato mattina 14 agosto, l’area sosta camper realizzata dal Comune di Ravenna in via del Marchesato a Marina di Ravenna.

In queste ore sono in corso gli ultimi lavori per l’allestimento dell’area, che nella parte sud consente la sosta (entro le 72 ore) di 67 camper ed è dotata di scarico e punto adduzione acqua, mentre nella parte nord conta 37 posti auto di cui uno riservato ai disabili.

In via sperimentale, per un primo periodo, la sosta dei camper sarà gratuita, mentre quella delle auto sarà gratuita sempre.