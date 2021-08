La posizione di Fim, Fiom e Uilm Ravenna su Green Pass nelle Mense aziendali

I Segretari di Fim Fiom Uilm di Ravenna affermano che le OO.SS. Fim Fiom e Uilm di Ravenna sono state sempre dalla parte della Sicurezza dei Lavoratori.

“E’ grazie ai nostri interventi nelle aziende che si sono istituiti i Comitati Covid ed i protocolli di sicurezza” dichiarano i Segretari, aggiungendo “Ci troviamo oggi a dover affrontare il tema del Green Pass per accedere alle mense.

Come Fim Fiom e Uilm riteniamo fare qualche distinguo. Grazie ai protocolli sappiamo che le mense aziendali sono state e sono più sicure di qualsiasi ristorante.

Riteniamo che il documento del Governo contenente la Faq sia senza alcun valore non essendo una legge dello Stato.

Il Comunicato di CGIL, CISL e UIL ricorda che “Le mense sono un luogo di lavoro e sono tutelate dai contratti di lavoro; non accetteremo mai nessuna

disparità di trattamento fra luoghi di lavoro e mense.” ”

I Segretari di Fim Fiom Uilm di Ravenna chiosano il proprio intervento precisando che, “In assenza di una legge e in attesa di ulteriori chiarimenti, riteniamo di non poter siglare accordi che affermino il contrario”.