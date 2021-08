Festival del Buon Vivere a Forlì. Il Pranzo Solidale si trasforma in Picnic Solidale e rilancia il suo scopo benefico

Il tradizionale Pranzo Solidale che, negli anni si è svolto a Forlì e Forlimpopoli nell’ambito del Festival del Buon Vivere, si trasforma per rispettare le norme anti-covid ma prosegue nel suo intento di dare una mano alle famiglie in difficoltà del comprensorio forlivese. Domenica 12 settembre al Parco Urbano Franco Agosto di Forlì a partire dalle 12 si potranno ritirare le Confezioni Pic Nic prenotate con la prevendita dei biglietti.

Confezioni Pic Nic previste da 2 pasti a 20 € di costo e da 3 pasti al valore di 30 €, i bambini sotto i 6 anni hanno diritto ad avere il pasto gratuito. Ogni pasto si compone di una porzione di fusilli del contadino, un arrosto in salsa verde o in alternativa una frittatona, un contorno di patate fantasia, pane e bevande.

L’incasso sarà interamente devoluto all’Emporio della Solidarietà della Caritas di Forlì e del Comitato per la Lotta contro la Fame del Mondo che sostengono 461 famiglie del territorio, 1650 persone fra adulti e bambini.

I biglietti possono essere acquistati presso: Segreteria Caritas di via dei Mille, 28 a Forlì (0543.30299), Formula Servizi via Monteverdi 31 (0543.474811), Festival del Buon Vivere c/o Cooperdiem (0543.701915), Protezione Civile di Forlimpopoli c/o NewFantasy Forlimpopoli (0543.744546).

Il Picnic Solidale è organizzato da Formula Servizi, Protezione Civile di Forlimpopoli, Comitato per la Lotta Contro la Fame nel Mondo, Caritas Forlì-Bertinoro e Festival del Buon Vivere.

I pasti verranno preparati e confezionati in contenitori monodose dalla Protezione Civile di Forlimpopoli in collaborazione con Formula Servizi. Le materie prime sono donate da Bassini, Caviro, Conad Superstore Bengasi, Apofruit, Acqua inbrick, partner storici di questo evento solidale.

In caso di pioggia o condizioni avverse le Confezioni Pic Nic saranno disponibili per il loro ritiro presso il luogo dell’iniziativa, Parco Urbano Franco Agosto di Forlì.