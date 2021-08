Robinson Pet Shop apre a San Pietro in Vincoli. Terzo punto vendita in provincia di Ravenna, dodicesimo in Romagna

Dopo gli shop di Ravenna (in via Panfilia 66) e di Cervia (in via Caduti per la libertà 40), inaugura a San Pietro in Vincoli un nuovo punto vendita, il primo nel forese ravennate. Lo shop, che si trova in via Epaminonda Farini 30, aprirà giovedì 26 agosto. Si tratta della dodicesima rivendita in Romagna.

Sin dall’apertura del primo Robinson Pet Shop – avvenuta a Cesena 20 anni, da un’intuizione di Gianni Casadei e della moglie Simona Buda – l’azienda romagnola punta sull’eccellenza dei prodotti in vendita e sull’attentissima selezione del personale.

“Chi lavora da Robinson ha infatti alle spalle studi di medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia o ittiopatologia. Più che il curriculum, ciò che conta è l’amore incondizionato per gli animali e la salvaguardia del loro benessere – sottolineano dalla sede centrale -. La scelta di allontanarsi dal mondo delle multinazionali è stata premiata negli anni da una clientela sempre crescente che considera i propri amici a quattro zampe non come animali da compagnia, ma come veri e propri membri della famiglia” commentano da Robinson Pet Shop, che oltre ai 12 punti vendita fisici, è presente anche on line con un e-commerce conosciuto in tutta Italia.