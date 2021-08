Turismo in Provincia di Ravenna: i dati dei primi sei mesi sono incoraggianti, netto miglioramento sul 2020

I dati del turismo – quelli ufficiali della Regione Emilia-Romagna – per la provincia di Ravenna nella prima parte del 2021 (nei sei mesi da gennaio a giugno) lasciano sperare che la stagione sia malgrado tutto positiva. O non troppo negativa, considerando il Covid. Come ci aveva già detto l’Assessore regionale al turismo Andrea Corsini qualche giorno fa il 2021 si annuncia nettamente migliore rispetto al 2020, anche se ancora lontano dai livelli pre-pandemia. Ma vediamo alcuni dati.

Gli arrivi in tutta la provincia di Ravenna fra gennaio e giugno 2021 sono stati 339.814 con una crescita del 67% sul 2020 e un calo del 49% sul 2019. Gli italiani sono stati 312 mila, gli stranieri 27 mila. Fra questi ultimi è più evidente lo scostamento rispetto agli anni precedenti (si veda la tabella), in crescita sul 2020 e in calo sul 2019.

Fra i comuni più vocati al turismo abbiamo avuto oltre 173 mila arrivi a Cervia (+ 87% sul 2020 e -48% sul 2019), mentre Ravenna fa registrare oltre 132 mila arrivi (+51% sul 2020 e -49% sul 2019). Faenza è al terzo posto con quasi 14 mila arrivi (+37% sul 2020, – 55% sul 2019). Lugo fa registrare poco più di 10 mila arrivi (+70% e -27%).

Se passiamo alle presenze del periodo gennaio-giugno 2021 osserviamo questi dati. In provincia 1.231.400 presenze totali con una crescita dell’86% sul 2020 e un calo del 43% sul 2019. A Cervia oltre 617.000 presenze significano +128% sul 2020 e -44% sul 2019. A Ravenna oltre 513.000 presenze significano +62% sul 2020 e -41% sul 2019. A Faenza le oltre 41.000 presenze dicono +23% sul 2020 e -45% sul 2019. A Lugo le oltre 22.000 presenze significano +56% sul 2020 e -19% sul 2019.

Per quanto riguarda Ravenna, la città d’arte capoluogo ha fatto registrare nei sei mesi 50.721 arrivi contro gli 81.991 arrivi nei lidi di Ravenna. La città d’arte fa registrare un calo di stranieri non solo sul 2019 ma anche sul 2020. Mentre nei lidi gli stranieri nel 2020 sono cresciuti di oltre il 220%. In numeri sono comunque piuttosto modesti, la gran parte del turismo è stata italiana. Per le presenze abbiamo oltre 120.000 in città e oltre 393.000 al mare. Per gli altri dati si veda la tabella.

Per quanto riguarda il solo ultimo mese di giugno di cui abbiamo la statistica, la città di Ravenna ha fatto registrare poco più di 17.000 arrivi (più 107% sul 2020 e meno 36% sul 2019), mentre il mare ha fatto registrare 57.815 arrivi, più 58% sul 2020 e meno 30% sul 2019.

TUTTI I DATI Provincia di Ravenna-gennaio-giugno 2021