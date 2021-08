Settembre fieristico per Natura Nuova: l’azienda di Bagnacavallo parteciperà al Cibus di Parma e al Sana di Bologna

La situazione pandemica mondiale ha avuto un miglioramento e di pari passo riprendono, anche se con modalità nuove o comunque differenti dal passato, le fiere nazionali e internazionali. Ecco allora che dal 31 agosto al 3 settembre e poi dal 9 al 12 settembre Natura Nuova, azienda di Bagnacavallo (RA) produttrice di polpe e frullati di frutta naturali e ingredienti vegetali da soia biologica e rigorosamente italiana, sarà presente con un proprio spazio espositivo rispettivamente al Cibus di Parma (Padiglione 3 Area D006) e al Sana di Bologna (Padiglione 37 Stand C23).

In entrambe le fiere, Natura Nuova porterà le referenze a marchio Frullà e Compagnia Italiana.

Natura Nuova attraverso i propri brand promuove uno stile di vita sano e sostiene pratiche di consumo responsabile, ispirandosi ai principi dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile.

Frullà, che identifica da una decina d’anni i prodotti a base di frutta fresca frullata, presenta la linea di frullati biologici ottenuti rigorosamente da frutta italiana. Solo frutta fresca (mai da concentrato), senza l’aggiunta di zuccheri, conservanti o altri ingredienti. Novità assoluta per le fiere, verrà presentata anche la prima linea Frullà di nettari e succhi bio ottenuti sempre da frutta 100% italiana e con un nuovo pack riciclabile realizzato con l’86% di materiali vegetali. Mela, pera, pesca, albicocca e arancia provengono dalle regioni italiane più vocate, coltivate seguendo buone pratiche e metodologia a basso impatto per proteggere la fertilità del suolo e creare un nuovo approccio per un ecosistema virtuoso, non invasivo, in dialogo con il territorio e le persone.

Inoltre, solo al Cibus, verranno presentati anche il Frullà ottenuto da polpa 100% mele Pink Lady nel doypack completamente riciclabile, novità assoluta sul mercato italiano, e Frullà Kit Break (in un’unica confezione 1 Frullà Classico più 4 minigallette di riso ricoperte di cioccolato), uno snack pensato per il rientro a scuola, ma ottimo 365 giorni l’anno.

Sul versante ingredienti vegetali, Compagnia Italiana presenta tutte le proprie referenze, dagli intramontabili Tofu, Tempeh e Seitan partendo da soia o farro biologici e rigorosamente italiani, alle Crocchette cotte a basse temperature di Tofu – arricchito con riso, miglio, farro e verdure (spinaci, carote, pomodorini datterini) – e Seitan, ma anche Tramezzini vegetali, Wurstel e Bresaola vegetali.