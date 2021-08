I servizi di Ravenna Incoming piacciono agli utenti di Tripadvisor: il consorzio insignito del “Travelers’ Choice Award”

Un importante e significativo riconoscimento per Ravenna Incoming, il consorzio di operatori il cui obiettivo è la promozione del turismo a Ravenna e nel suo territorio. Nei giorni scorsi, infatti, Ravenna Incoming ha ricevuto ufficialmente da Tripadvisor il “Travelers’ Choice Award”, il prestigioso premio che viene assegnato dal sito statunitense ormai universalmente riconosciuto come leader nelle recensioni legate alla recettività e più in generale all’attività turistica.

Un premio che ha la sua motivazione proprio a seguito di recensioni positive da parte degli utenti: il consorzio ravennate – per cui si tratta di una prima volta assoluta – lo ha infatti ricevuto grazie alle 258 recensioni positive ottenute da parte di utenti dei vari servizi forniti, che hanno permesso a Ravenna Incoming di ottenere una media lusinghiera, e foriera del riconoscimento ufficiale (che da oggi potrà anche essere evidenziato all’interno delle attività quotidiane).

“Siamo molto soddisfatti – sottolineano Gilles Donzellini, presidente, e Francesca Ferruzzi, direttrice della Destination Management Company ravennate –: vogliamo ringraziare di cuore le persone che hanno dedicato qualche minuto del loro tempo per lasciarci una recensione e che ci hanno permesso di vincere questo importante riconoscimento. Ma un grazie particolare va soprattutto alle guide che ogni giorno collaborano con noi: perché sono loro a rendere le nostre esperienze veramente speciali, e quindi gradite al pubblico di ogni provenienza”.