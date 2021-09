Faenza. Valfrutta Fresco tra i protagonisti di “Think Fresh 2021 – Obiettivo Rilancio”

Oltre 150 ospiti fra leader del mondo dell’ortofrutta e manager della Grande Distribuzione si riuniranno lunedì 6 settembre al Teatro Novelli di Rimini per “Think Fresh 2021 – Obiettivo Rilancio”, l’evento dedicato all’analisi dei consumi ortofrutticoli e alle ultime ricerche del Monitor Ortofrutta di AgroTer. Una platea d’eccezione per un evento atteso da tutto il comparto ortofrutticolo al quale Valfrutta Fresco ha scelto di partecipare in qualità di executive partner: un ruolo che conferma l’importanza e la necessitò di momenti di incontro e confronto troppo spesso negati, negli ultimi due anni, dalla pandemia da Covid-19.

“Al centro di ‘Think Fresh 2021 – Obiettivo Rilancio’ – commenta il direttore generale Stefano Soli – ci sono i nuovi trend e le nuove abitudini di consumo che si stanno consolidando in Italia. Trend che Valfrutta Fresco sta interpretando con le proprie strategie aziendali, in primis una sempre crescente attenzione alla sostenibilità come dimostra la nostra iniziativa antispreco con il concorso avviato a luglio e che proseguirà fino al 15 ottobre, e con il lancio di nuove linee di prodotti di alta gamma. È il caso, ad esempio, delle referenze nichel free e residuo zero che nascono per garantire a tutti i consumatori, anche quelli allergici al diffusissimo metallo, il piacere di gustare ortaggi di altissima qualità senza alcun rischio per la propria salute. Oppure dell’innovativa linea di V gamma: un segmento che vede l’esordio di Valfrutta Fresco con 8 innovative referenze pronte da gustare, realizzate con materie prime fresche 100% italiane e cotte al vapore al fine di preservare le qualità organolettiche e le caratteristiche nutrizionali degli ortaggi”.

“Momenti di approfondimento come Think Fresh sono essenziali – conclude Soli – per il comparto ortofrutticolo e agroalimentare in generale: dati e ricerche permettono un’analisi profonda e di grande utilità per la crescita di tutto il settore e, per questo, Valfrutta Fresco è lieta e orgogliosa di aver dato il proprio contributo come executive partner per la buona riuscita dell’evento”.