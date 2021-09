Webserie “Ti verso una storia”: Paolo Cevoli e Anita per Famoso Rubicone IGT dei Vigneti Romio di Caviro

Nuovo episodio “Ti Verso una Storia”. La web-serie, progetto di comunicazione digitale ideato da Gruppo Caviro per raccontare i vini Vigneti Romio in maniera originale ed engaging, attraverso il coinvolgimento dell’attore romagnolo Paolo Cevoli nella veste di storyteller, dedica un nuovo appuntamento al Famoso Rubicone IGT.

E’ Anita, protagonista dell’episodio, a farsi espressione del vino che, con i suoi sentori fruttati e profumati, richiama la spensieratezza dell’estate e delle vacanze estive di cui la Romagna è da sempre destinazione iconica. Nel video, la vediamo dialogare con Cevoli della Riviera Romagnola, evocando tradizioni, paesaggi e sapori che fanno parte dell’immaginario di tutti e che riportano alla memoria la leggerezza, il piacere della convivialità, e il fascino del buonvivere del territorio.

Una storia sognante che si traduce in un Famoso Rubicone IGT caratterizzato da un colore giallo luminoso, dai ritorni di pesca gialla e da un sentore balsamico di gelsomino e agrumi. Un finale sapido a rievocare le note salate della Riviera e delle vivaci tradizioni gastronomiche locali, cui la Romagna è simbolo per antonomasia.

La collezione Vigneti Romio, produzione di qualità di Caviro, si arricchisce di una nuova etichetta per raccontare un altro volto inedito della Romagna enologica: il Famoso Rubicone IGT.

Se per il Romagna Novebolle DOC Spumante Bianco, il principio di valorizzazione si è tradotto nella riscoperta e reinterpretazione contemporanea della tradizione spumantistica romagnola di inizio ‘900, per il Famoso Rubicone IGT è da intendersi come recupero e rivisitazione di un vitigno storico a bacca bianca, coltivato in terra romagnola, dimenticato e riportato di recente in auge: il Famoso.

Come tutti i vini di Vigneti Romio, la bottiglia comunica la sua identità fin dalla veste grafica, raccontando in etichetta un tratto distintivo dell’indole romagnola attraverso la mano di un’artista del territorio. Tra i principali archetipi della tradizione messi in risalto dalla collezione – il Sognatore, il Romantico, il Leggendario, lo Spensierato, l’Audace – è lo “Spensierato” la figura a cui è ispirato il Famoso Rubicone IGT.

Oltre allo “Spensierato”, gli appuntamenti della web-serie ad ora online sono: “Leggendario” dedicato al Romagna DOC Sangiovese Superiore Riserva, “Sognatore” ispirato al Romagna Novebolle DOC Spumante Bianco, “Audace” espressione del “Romagna DOC Trebbiano”. Tutti gli episodi sono visibili sul sito aziendale vignetiromio.it e sulle pagine social dell’attore (FB@paolo.cevoli – IG @paolocevoli).