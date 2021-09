Alta adesione dei lavoratori allo sciopero in Autorità di sistema portuale ravennate

Le categorie di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti sono ampiamente soddisfatte per il successo ottenuto dallo sciopero proclamato per oggi in Autorità di sistema portuale ravennate: “L’adesione delle lavoratrici e dei lavoratori è stata molto elevata” commentano i tre segretari territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, rispettivamente Marcello Santarelli, Fabrizio Prioretti e Rino Missiroli .

“Dopo la giornata di oggi ci aspettiamo che l’azienda recepisca le rivendicazioni dei dipendenti e dei sindacati – proseguono i sinsacati -. È assolutamente necessario che vengano ripristinate corrette e trasparenti relazioni sindacali, sia riconosciuto pienamente il ruolo della Rsu e, al contempo, vi sia una corretta applicazione del contratto integrativo. Lavoreremo per raggiungere questi risultati che, come è stato dimostrato dal successo dello sciopero, sono rivendicati dalla stragrande maggioranza dei lavoratori”.