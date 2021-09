Asscor ricerca personale per l’assistenza domiciliare alle persone anziane a Ravenna, Cervia e Russi

Le figure da inserire devono avere la qualifica di Oss o esperienza nella cura a persone anziane e verranno impiegate nelle città di Ravenna, Cervia e Russi

La cooperativa Asscor di Ravenna è alla ricerca di personale con qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) o con esperienza nella cura alle persone anziane, da inserire nel servizio di Assistenza Domiciliare.

Nel caso in cui gli interessati non abbiano già il titolo di OSS, la cooperativa si impegna a far frequentare loro un corso di formazione al fine di ottenere il titolo richiesto e in modo che l’attività lavorativa si concili con le ore di lezione. Le figure da inserire devono essere automunite e verranno impegnate nei comuni di Ravenna, Russi e Cervia.

“La nostra cooperativa da anni è al fianco della popolazione anziana del territorio con servizi residenziali, diurni e con l’assistenza domiciliare – sottolinea Cristina Frega, direttrice di Asscor -. L’età anagrafica della nostra comunità è destinata ad aumentare in maniera esponenziale e il bisogno di assistenza alle persone non più autosufficienti diventa sempre più pressante. Le strutture residenziali devono rispondere a situazioni più complesse, incompatibili con il mantenimento presso il proprio domicilio, ma ci stiamo impegnando a potenziare il servizio di assistenza domiciliare in modo da essere vicini a tutte le persone che hanno bisogno di assistenza, permettendo loro di restare nelle proprie abitazioni, senza lasciare nessuno da solo. Per questo abbiamo bisogno di inserire al lavoro altri operatori che abbiano a cuore la cura di queste persone”.

Per maggiori informazioni o per presentare i propri curriculum: asscor@solcoravenna.it – 0544215397 (dalle 8.30- 17.30).