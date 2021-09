Proseguono i corsi gratuiti per disoccupati alla scuola Pescarini di Ravenna

Alla Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri sono ancora aperte le iscrizioni per l’ultima tranche di corsi brevi gratuiti di Excel (livello base e avanzato), lingua inglese (livello base, intermedio e conversazione), sicurezza rischio medio, Office e i sistemi free license, Word e Photoshop, che partiranno a fine settembre. Si tratta di corsi riservati a chi cerca lavoro e possiede un titolo di studio non superiore alla licenza media o un’età sopra i cinquant’anni. I cittadini stranieri in possesso di tali requisiti possono iscriversi se regolarmente soggiornanti in Italia.

I corsi, la cui durata varia dalle 8 alle 32 ore, si svolgono nelle sedi degli enti organizzatori a Ravenna, Faenza, Lugo e Cervia. Per iscriversi, visitare la pagina http://scuolapescarini.com/corsi-gratuiti-per-disoccupati-ravenna/ e compilare il modulo di iscrizione online. Telefono: 0544 – 68.73.11. E-mail: segreteria@scuolapescarini.it.

Altri corsi con le medesime caratteristiche si svolgeranno entro la fine dell’anno in corso. Ecco quali. Informatica: “Impara ad usare il Pc” (16 ore), Web e posta elettronica (16 ore), Autocad (32 ore), i social per la ricerca di lavoro (16 ore).Lingue: corso base di lingua straniera a scelta tra spagnolo, tedesco, francese e russo, (32 ore), conversazione in straniera a scelta tra spagnolo, tedesco, francese e russo (16 ore). Competenze trasversali: Il colloquio di lavoro (8 ore), Come gestire il tempo e pianificare le attività (12 ore), le competenze trasversali che servono in azienda (16 ore). Sicurezza: Safety e gestione dei comportamenti (8 – 12 – 16 ore).

I corsi, finanziati tramite il Fondo Sociale Europeo e approvati dalla Regione Emilia-Romagna, sono organizzati dalla scuola insieme agli enti partner Ecipar, Irecoop, Iscom Emilia-Romagna, Istituto Scuola Provinciale Edili e Sviluppo PMI.