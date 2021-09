“Liberi dalle Mafie”: corso in Confesercenti aperto a tutti, per capire racket e usura in Regione

Giovedì 16 settembre, dalle 15 alle 17.30, nella sede di Confesercenti in piazza Bernini 7 a Ravenna, si terrà la presentazione del percorso formativo “Liberi dalle Mafie”. Nell’occasione sarà possibile iscriversi al corso di formazione 2021.

Il progetto “Liberi dalle mafie” dal 2009 ad oggi ha visto la sensibilizzazione e formazione in aula di oltre 25.000 fra studenti e docenti degli istituti comprensivi e superiori dell’Emilia Romagna.

L’incontro del 16 settembre è aperto a tutti e rivolto a chi è interessato a partecipare al Corso di formazione 2021 finalizzato a raccogliere candidature per l’inserimento di 2 nuovi educatori/trici nei percorsi formativi di Associazione Pereira APS su Cittadinanza e Legalità, in

programma presso numerosi Istituti scolastici comprensivi e superiori dell’Emilia Romagna per l’anno scolastico 2021/22.

Durante l’incontro viene inoltre delineata la situazione delle mafie nel contesto locale, con particolare riguardo al fenomeno del racket e dell’usura in regione.

“Liberi dalle mafie” vede nelle giovani generazioni il perno fondamentale di un percorso umano e culturale non solo contro mafie e corruzione, ma anche e soprattutto pro Diritti, con l’obiettivo di rimettere in primo piano Bellezza e Dignità quali valori fondanti della comunità e del benessere sociale e individuale.

Per prenotarsi scrivere a:

info@associazionepereira.it – Dott. Matteo Pasi, Presidente Associazione Pereira APS

Per accedere è necessario esibire il Green Pass o certificato sostitutivo o tampone con esito negativo

NOTA BENE: le prenotazioni vengono raccolte fino ad esaurimento posti in sala

Per info sul corso di formazione:

http://www.associazionepereira.it/corso-di-formazione-per-neo-formatoritrici-a-s-202122/

(Date del corso: 28, 29, 30 settembre, 5 e 6 ottobre; Orario: 15-17.30)