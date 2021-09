Giulia e Alice, due amiche e un sogno: aprire un negozio per hobby creativi. “Festeggiamo 10 anni di attività, ma all’inizio tutti erano scettici”

Festeggiare 10 anni di attività è sempre un bel traguardo, soprattutto se all’inizio nessuno voleva scommettere su di te. E invece Giulia Vasi e Alice Rossi, socie e titolari del negozio di hobbistica Il Rifugio delle Artiste in Via Newton 74 a Ravenna, hanno vinto contro tutto e tutti e venerdì 1o settembre festeggeranno 10 anni di attività.

“Il nostro è un negozio unico a Ravenna, dove vendiamo articoli per hobby creativi” con voce allegra Giulia parla dell’avventura iniziata nel 2011 assieme all’amica Alice.- Quando, entrambe 25enni, decidemmo di lasciare due lavori a tempo indeterminato per tuffarci in questa avventura, in tanti temevano che non ce l’avremmo fatta. Ed invece siamo qui ancora reinventandoci ogni giorno, soprattutto dopo le lunghe chiusure per lockdown”.

“E’ sempre stato il sogno di entrambe, fin da bambine – prosegue Giulia, ricordando con quanta ammirazione osservava la zia lavorare all’uncinetto -. Quando ci siamo conosciute abbiamo capito che era giunto il momento di realizzarlo. Nel 2009 abbiamo creato il sito internet (www.ilrifugiodelleartiste.com ), partecipavamo a mercatini e fiere in tutta Italia dove vendevamo oggettistica realizzata da noi. Dopo un paio d’anni abbiamo deciso di fare il grande aprendo passo con il punto vendita ed oggi, assieme a noi, c’è anche Serena, sorella di Alice”.

“In questi anni di attività ci siamo specializzate in materiali per l’hobbistica e nell’oggettistica per il settore wedding. Poi è arrivata la pandemia ed abbiamo dovuto reinventarci. I corsi che facevamo settimanalmente, per insegnare le diverse tecniche creative, sono diventate dirette facebook e, durante i mesi di lockdown, abbiamo rinnovato ed aggiornato il sito così siamo riuscite ad allargare il bacino della nostra clientela” racconta.

“Venerdì 10 settembre brinderemo al decimo compleanno del negozio e ne siamo davvero felici. Abbiamo pensato di festeggiarlo con le nostre clienti, applicando lo sconto del 10 % su tutti i materiali, e poi la sera, dalle 20.30, è in programma una “festa” in diretta facebook, con giochi a quiz e il Gioco dell’oca, ecc…I premi ovviamente saranno dei nostri prodotti” proseguono Giulia e Alice, spiegando che il 10° compleanno è stata anche l’occasione per rinnovare il negozio, attrezzandolo con una grande parete dove esporranno i materiali e i nuovi prodotti. “E’ il regalo che ci siamo volute fare”.

Guardando al futuro Giulia spiega che l’obbiettivo è quello di allargare il proprio campo creativo, specializzandosi in nuove tecniche, da insegnare durante i corsi, spaziando dal cucito a quelle di pittura. “Vorremmo diventare un punto di riferimento sia per gli amanti dell’handmade ravennati che di fuori provincia”.

“Ripensando a come e a quando abbiamo iniziato, ci sentiamo molto orgogliose: 10 anni ci sembrano una vita” commenta Giulia, ricordando che “molti erano scettici. La proprietaria del negozio che prendemmo in affitto all’inizio, ci disse che preferiva farci un contratto di soli due anni, perché non credeva che saremmo riuscite ad andare avanti per molto tempo”.

“Una delle cose che ci riempie maggiormente di soddisfazione sono le clienti che, dopo essere entrate la prima volta solo per curiosità, si appassionano ed imparano tante tecniche riuscendo a creare oggetti stupendi. Al momento va per la maggiore la creazione di fiori con i tessuti, ma già abbiamo iniziato con i corsi facebook sull’oggettistica autunnale, per decorare la casa, e ci stiamo preparando per il Natale, uno dei periodi più belli per il nostro settore” concludono. “Siamo felici della scelta fatta 10 anni fa. È dura conciliare lavoro, figli e famiglia, ma tornando in dietro lo rifaremmo”.