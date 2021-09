Il brand ravennate LAB84 apre il primo official store nel centro storico di Modena

Partito il conto alla rovescia per l’appuntamento inaugurale di sabato 11 settembre, alle ore 16, con il taglio del nastro del primo LAB84 Official Store. Riflettori puntati sul centro storico di Modena, al civico 58 di via Farini, e sui nuovi locali di 160 mq pronti ad accogliere i capi del noto marchio di abbigliamento streetwear e beachwear (www.lab84.it).

Anima sportiva, filosofia produttiva attenta alla qualità ed alla salvaguardia dell’ambiente, grafiche originali e coloratissime, massimo comfort nell’indosso ed una spiccata vocazione per l’universo giovanile. E’ questa la miscela vincente del brand ravennate che si è costruito la propria credibilità attraverso la capillare distribuzione nei propri punti vendita direzionali, la presenza in oltre 25 negozi della Romagna e più di 200 vetrine in Italia. Pronto, quindi, l’approdo in una delle città simbolo dell’Emilia avviando un percorso che porterà l’azienda ad aprire entro il 2025 altri 10/15 nuovi store tra Emilia, Toscana e Lombardia.

Dalle collezioni complete uomo, donna e bambino all’ampia gamma di accessori, il tutto griffato LAB84. Un nome non del tutto nuovo nel panorama della moda modenese grazie alla recente partnership di collaborazione con il Modena Football Club 2018 per la realizzazione di una parte della linea del merchandise estivo della formazione canarina. E’ proprio il forte spirito di collaborazione uno degli elementi distintivi dell’operatività di LAB84.

La parentesi inaugurale pomeridiana, che avverrà a corredo della regolare apertura mattutina del punto vendita, è strutturata nel totale rispetto delle norme anti-assembramento in vigore.

“Si tratta di un ulteriore step di crescita per il nostro marchio che varca per la prima volta i confini romagnoli – spiega Nicola Masino, titolare e fondatore del brand LAB84 -. La scelta di Modena per l’apertura del primo LAB84 Official Store è fortemente voluta così come la collocazione del negozio in una delle splendide arterie centrali della città. La dimensione modenese è straordinariamente umana, incastonata in un contesto davvero raffinato, con quell’indole solare che piace tanto a noi”.