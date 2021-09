Security Manager 4.0: si terrà a Faenza il Convegno Nazionale dei soci Asis Italy

Sarà a Faenza, all’interno del Complesso di Faventia Sales dove ASIS Italy ha trasferito la sua nuova sede, il convegno “Security Manager 4.0” organizzato da ASIS International Chapter Italy, insieme ai colleghi dei Chapter Austria, Francia e Svizzera.

Nel ventennale dall’attacco alle Torri Gemelle di Manhattan, il 10 e l’11 settembre, ASIS International, la più grande organizzazione di professionisti della Security a livello mondiale, porterà l’evento in presenza sia a Faenza che a Lugano e on line, tramite un collegamento sulla piattaforma ZOOM.

In pieno spirito ASIS il convegno sarà un’opportunità di network, di formazione professionale attraverso la condivisione gratuita di esperienze da parte di professionisti di provata competenza. Tra gli interventi anche importanti personalità: il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il Sottosegretario al Ministero della difesa Giorgio Mulè e in presenza, sabato 11 settembre, Alessandro Alfieri, Segretario della terza Commissione permanente (affari esteri, emigrazione) e membro della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale.

L’evento, aperto ai soci di ASIS International, agli studenti e a tutti i professionisti del settore security che ne faranno richiesta (fino ad esaurimento posti), avrà due percorsi, uno internazionale organizzato da ASIS Italy insieme ai Chapter Svizzera, Francia e Austria ed uno italiano, organizzato dal chapter italiano con il supporto dei partner e degli sponsor, quali MgExtreme, La Nuova Investigativa, Everbridge, Sicura, Axitea Security Evolution e Kriptia Security and Safety Solutions.

La parte internazionale del convegno, dal titolo “TWENTY YEARS OF GLOBAL TERRORIST RISK, STRINGENT LAW ENFORCEMENT AND SECURITY MEASURES IN THE XXI CENTURY”, si svolgerà venerdì 10 settembre e comprenderà 3 workshop con 9 relatori di eccezione, che si alterneranno, tra le sedi di Faenza e Lugano, connesse in teleconferenza, in tre panel di 2 ore ciascuno, in lingua inglese.

La parte nazionale, dal titolo “SECURITY MANAGER 4.0: LE AZIENDE E I RISCHI GLOBALI 20 ANNI DOPO 9.11”, sarà suddivisa nei giorni 10 e 11 settembre, si avvarrà del contributo di oltre 15 professionisti italiani che condivideranno le loro esperienze. Si svolgerà in sale separate dal primo percorso, totalmente in lingua italiana, e potrà essere seguita in presenza, a Faenza, oppure da remoto.

L’inizio è previsto per le 9 di venerdì 10 e terminerà alle 14 di sabato 11. Sono in programma momenti in cui i due percorsi si incroceranno, dando così la possibilità di assistere, in presenza o in remoto, agli interventi ritenuti di maggior interesse.

L’evento è organizzato da ASIS International chapter Italy, con il Patrocinio del Comune di Faenza, in collaborazione con Faventia Sales. Per la partecipazione in presenza verrà richiesto il Green Pass, nel rispetto delle norme nazionali in materia di prevenzione e contrasto al Covid19.

È possibile richiedere l’invito e registrarsi al convegno compilando il form: https://forms.gle/wUUf3LzYvdayh1Jx8

Per informazioni segreteria@asisitaly.org.

ASIS INTERNATIONAL è la più grande organizzazione di professionisti della Security a livello mondiale, con più di 34.000 associati in oltre 200 Paesi. La missione di ASIS è promuovere e sviluppare l’eccellenza degli esperti della security, sostenendone e valorizzandone il ruolo nel mondo produttivo, dei media, degli organismi governativi e del pubblico in generale. ASIS Italy Chapter 211 è il capitolo italiano dell’organizzazione, costituito nel 1996, come associazione senza scopo di lucro e ha tra i suoi scopi statutari il raggiungimento della sicurezza dell’impresa e del cittadino nel rispetto dell’etica-professionale con cui la sicurezza viene perseguita. ASIS Italy si occupa, inoltre, di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento sicurezza, contribuendo alla crescita morale e professionale della categoria, favorendo lo studio e le iniziative dirette a migliorare la security nelle imprese e nella società contribuendo alla formazione e istruzione degli associati e non ultimo svolgendo ogni possibile iniziativa a carattere sociale ed umanitario.