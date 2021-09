Ravenna centro Storico organizza una fiera del riuso sotto i portici di via Bassano del Grappa sabato 11 settembre

Sabato 11 settembre Ravenna centro Storico organizza una fiera del riuso. “Dalle 9 alle 18 sotto i portici di via Bassano del Grappa ed in un tratto di via dei Partigiani si terrà una fiera/mercato che vedrà, contemporaneamente, partite iva e liberi cittadini esporre e vendere materiali altrimenti destinati al riuso in un appuntamento che, come di consueto, Ravenna centro Storico organizza prediligendo prima di tutto la socialità e lo stare insieme, nel rispetto di tutte le regole previste dalla legislazione vigente” spiegano da Ravenna centro Storico.

“Sarà quindi obbligatorio il green pass per espositori e clienti, ma sarà anche un appuntamento carico di emozione per il ritorno a quella normalità che anche la nostra associazione, come tutti, aspetta da tempo” spiegano.

Grazie alla collaborazione del bar Moody durante l’arco della giornata vi saranno anche appuntamenti dedicati allo svago di giovani e meno giovani: alle 10 infatti, accanto ad un “Monster Energy Corner” si terrà un appuntamento con i Cosplay, per quella che ormai è diventata una moda che non ha bisogno di presentazioni, aperto a chiunque decida di partecipare, mentre dalle ore 15,30 ad allietare la giornata sarà il “Batman romagnolo” in compagnia della sua “batmobile”.

“Una giornata di festa per un lento graduale ritorno a quella normalità di cui abbiamo tanto bisogno come persone e come città ed ed al quale Ravenna Centro Storico nel suo piccolo intende contribuire” concludono.