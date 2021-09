È stato inaugurato ieri in via Diaz lo spazio Gaudenzi della celebre boutique di Riccione. Storia, tradizione e innovazione sono le coordinate che hanno guidato il nuovo progetto di Gaudenzi per la città di Ravenna, che accoglie nell’ex Galleria Fabbri una sapiente selezione di abbigliamento, accessori e calzature di griffe iconiche e brand emergenti, per lui e per lei.

La storica galleria – chiusa da anni – trova nuova luce e fascino grazie al progetto di riqualificazione contemporanea a cura dell’architetto Marco Costanzi, che ha saputo proiettare verso il futuro la location rispettandone ed esaltandone il passato denso di storia. Gaudenzi si propone inoltre come uno spazio contemporaneo che amplia il concetto di boutique, presso il quale sarà possibile scoprire ed acquistare un’accurata selezione di arredi e complementi di design attraverso l’i-Wall della piattaforma LoveTheSign, ammirare mostre d’arte ed assistere live performance.

“Sono praticamente nata in boutique ed ho sempre respirato la passione per questo lavoro e per la moda, grazie all’esempio ed alla dedizione dei miei genitori – ha dichiarato Francesca Meletti, E-commerce Manager dell’azienda e figlia dei fondatori Attilio e Giovanna Gaudenzi – La nostra realtà ha vissuto un significativo e costante sviluppo negli ultimi anni anche in virtù della nostra struttura solida e della collaborazione con operatori che vantano una profonda esperienza nel settore. Siamo anche un’azienda storicamente moderna: siamo molto fieri di poter affermare che il nostro team è composto al 90% da donne e da moltissimi giovani e che prestiamo particolare attenzione alla sostenibilità, sia nell’approccio ai brand con cui lavoriamo che per le nostre scelte e policy aziendali”.