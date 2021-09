Sarà la Royal Caribbean, tra i maggiori operatori crocieristici a livello mondiale, a realizzare il nuovo terminal crociere di Porto Corsini.

E’ stato il presidente dell’Autorità portuale di Ravenna Daniele Rossi a comunicare la notizia questa mattina, durante l’incontro organizzato da Confetra su Porto, Logistica e PNRR.

“Maggiori dettagli saranno ufficializzati durante un’apposita conferenza stampa che si terrà la prossima settimana alla Camera di Commercio di Ravenna” ha spiegato Rossi.

“Si tratta di un evento molto importante, che avrà un impatto di grandissima portata sull’economia e sul turismo di Ravenna e di tutta la nostra regione, poichè la sola Royal Caribbean prevede di portare 250 mila passeggeri l’anno, senza considerare che l’infrastruttura sarà a disposizione anche delle altre compagnie di crociera” ha sottolineato Rossi.

L’importanza del progetto consiste nel fatto che il terminal di Ravenna da semplice “port of call”, cioè scalo di passaggio, diventerà “home port” cioè vero e proprio capolinea delle navi, dunque porto di imbarco iniziale e sbarco finale delle tratte crocieristiche.

Il bando di gara che, oltre alla concessione del servizio di assistenza passeggeri prevedeva la realizzazione di una stazione marittima, era nato proprio da una proposta di Royal Carribean, ed era stato presentato dall’Autorità Portuale a metà aprile.

Per la sola parte di stazione marittima messa a bando (su un’area di circa 10mila metri quadrati, e comprendente anche spazi pedonali esterni e di accesso al molo d’attracco delle navi) con un investimento in partenariato pubblico privato, si parlava di un investimento di 26 milioni di euro, 20 dei quali reperiti tramite il privato vincitore del bando per project financing e la restante parte quale contributo diretto di Autorità Portuale di Ravenna.

Il project financing prevedeva il rilascio di una concessione valida per 35 anni per la gestione dei servizi di imbarco/sbarco e transito dei passeggeri, insieme alla costruzione del nuovo terminal.