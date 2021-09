Faenza 4020 ricomincia gli incontri dal vivo con Maurizio Gardini

Tornano gli incontri in presenza dell’associazione Faenza 4020, che dopo mesi di iniziative solo virtuali ha organizzato, per venerdì 17 settembre alle 18.30, un appuntamento dedicato a lavoro, economia e ripartenza nei territori con Maurizio Gardini, presidente nazionale di Confcooperative, della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì e di Conserve Italia. Nella corte della Casa del Popolo di Faenza, in via Castellani 25, Gardini dialogherà con il dottor Luca Dal Prato nell’incontro/intervista dal titolo “Opportunità e responsabilità nella ripartenza – Quali investimenti e priorità per il territorio”.

L’evento sarà un’importante occasione di confronto con un protagonista della vita economica locale e nazionale, con cui si discuterà delle opportunità economiche per il territorio in questo particolare periodo storico e delle priorità di investimento da perseguire.

“La ripartenza degli incontri dal vivo, in presenza, ci rende molto felici – spiega Roberto Rava, portavoce di Faenza 4020 – perché ci consente di tornare a confrontarci di persona con il pubblico su tematiche più che mai attuali, come sviluppo e investimenti, mettendo l’attenzione sulla necessità di fare rete fra Comuni e Istituzioni. Una ripartenza che abbiamo l’onore di mettere in pratica con un ospite così prestigioso e competente come il Presidente Gardini, che da pochi mesi è anche presidente della fondazione CariFo, una delle principali in Italia, ma soprattutto una delle realtà più importanti in termini di sostegno e finanziamenti ai nostri territori.

Incontriamo un protagonista dell’economia nazionale e locale, un punto di osservazione privilegiato rispetto allo scenario attuale e futuro. Faenza 4020 con questo evento intende ripartire per dare continuità al lavoro svolto in questi anni, sviluppando il confronto sui temi che l’hanno vista impegnata anche nell’ultimo periodo con webinar e video interviste a personalità del mondo sociale, economico e politico del territorio”.

Faenza 4020 è un’associazione nata nel 2018 con l’obiettivo di favorire la discussione e il confronto sui temi dell’economia, del lavoro e dell’impegno civico nel territorio faentino; un luogo che riunisce coloro che desiderano dare il proprio contributo per lo sviluppo economico, culturale e sociale della città manfreda attraverso nuovi progetti, incontri e confronti.

Maurizio Gardini dal 2013 è Presidente di Confcooperative, la principale organizzazione di rappresentanza delle cooperative italiane con 18.500 imprese associate. Dal 2000 è anche alla guida della più importante cooperativa agroalimentare italiana: Conserve Italia, che opera nel settore della trasformazione dei prodotti ortofrutticoli. Inoltre, è Presidente di Fondosviluppo S.p.A., società che opera per lo sviluppo e la promozione della cooperazione, e della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì.

In caso di maltempo l’incontro si svolgerà all’interno della Casa del Popolo, nel limite della capienza. L’ingresso è gratuito e fino ad esaurimento posti e in ottemperanza delle normative anti-Covid è subordinato all’esibizione del Green Pass.