Oggi 18 settembre Molino Naldoni ha inaugurato il nuovo impianto molitorio, in via Pana a Faenza. Un luogo in cui l’antica tradizione molitoria viene interpretata da una tecnologia all’avanguardia.

“Dopo l’inaugurazione dello stabilimento fatto in maggio 2017 oggi siamo inauguriamo l’impianto molitorio che abbiamo fatto partire a febbraio 2019” ha sottolineato Alberto Naldoni durante la cerimonia di inaugurazione – . I lavori di questo impianto sono terminati alla fine del 2019. Avremmo voluto inaugurare nella primavera del 2020, ma per i motivi che ben sappiamo non è stato possibile”.

“Oggi inauguriamo anche “Fermentum” la nuova demo Room, una sala dimostrazione da utilizzare con i nostri tecnici per testare le farine e invitare i nostri clienti. Questo progetto è qualcosa di molto importante, abbiamo realizzato uno degli impianti più all’avanguardia d’Europa, completamente automatizzato. Inoltre, abbiamo trasformato il nostro Mulino storico di Marzeno in molino biodedicato, l’unico biodedicato in Italia, e gli abbiamo dedicato un marchio: “Farinaria”” ha spiegato Naldoni.