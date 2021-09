Porto di Ravenna. Il 24 settembre la cerimonia per l’allestimento dei cantieri dell’Hub Portuale

Venerdì 24 settembre, alle ore 11:30, si terrà la cerimonia per la consegna delle aree e l’avvio delle attività propedeutiche all’allestimento dei cantieri per la realizzazione del progetto dell’Hub Portuale di Ravenna. L’evento si svolgerà al porto di Ravenna, nell’area adiacente l’Eurodocks srl, in via Classicana.

I lavori di questa prima fase del Progetto, del valore complessivo di 235 milioni euro, finanziati da CIPE, Banca Europea degli Investimenti, Unione Europea (Innovation and Networks Executive Agency) e dalla stessa Autorità di Sistema Portuale, consistono nell’escavo di 5 milioni di metri cubi di sedimenti per approfondire i fondali del Porto fino a -12,5 mt , nel rifacimento del primo lotto di banchine esistenti (per oltre 6,5 km) per adeguarle ai nuovi fondali e nella realizzazione di una nuova banchina della lunghezza di oltre 1.000 mt in Penisola Trattaroli a servizio di una nuova area portuale da destinarsi principalmente a Terminal Container.

Il general contractor che si è aggiudicato l’appalto è costituito da un ATI con capogruppo il Consorzio Stabile “Grandi Lavori” (con RCM costruzioni del Gruppo Rainone, impresa principale, e FINCOSIT) e dalla società belga Dredging International (e per la parte progettuale da Technital spa, Sispi Srl, F&M Ingegneria spa) e avrà il compito di avviare le opere strategiche per un importo che sfiora i 200 milioni di euro.