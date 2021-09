Una buona ripresa dei lavori per il Capitolo BNI Maioliche di Faenza

Il Capitolo BNI Maioliche di Faenza, fra i primi in Italia nella graduatoria delle performance di business, dopo una breve sosta estiva, ha ripreso i propri incontri online al venerdì mattina alle 7.

Il gruppo di imprenditori, che dal 1 aprile 2021 è guidato dal Presidente Alessandro Drei ha raggiunto in questi primi nove mesi del 2021 oltre 1.000.000 di euro di fatturato, scambiando 1350 referenze. Nei giorni scorsi sono stati inoltre premiate Emanuela Cantagalli e Andrea Kotliarsky come migliori networker del mese di luglio in referenze date e in affari conclusi.

Nato nel giugno del 2016 in poco più di 5 anni ha superato i 5.340.000 euro di fatturato.

L’organizzazione di BNI (Business Network International) segna il maggior successo di referenze al mondo e si basa sul principio del “givers gain” (dare per ricevere).

Agli incontri su Zoom del venerdì possono partecipare visitatori di altri Capitoli, ma anche ospiti. Oggi al Maioliche vi sono 35 professioni rappresentate, ma vi sono anche posizioni aperte per varie professionalità.

Per partecipare ad un incontro tutte le informazioni sono fruibili nel sito e nella pagina facebook: http://bni-romagna.it/52-romagna-bni–maioliche/it/index https://www.com/bnimaiolichefaenza/