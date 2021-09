Lavorare in sicurezza: Cgil, Cisl e Uil hanno presentato il Patto Territoriale sulla sicurezza sul lavoro

È stata presentata oggi, sabato 25 settembre alle 10, nell’ambito di un incontro organizzato alla sede della UIL di Ravenna, in via Le Corbusier, la Piattaforma di CGIL, CISL e UIL per un patto territoriale sulla sicurezza sul lavoro.

All’iniziativa hanno presenziato Davide Conti, segretario CGIL Ravenna, Carlo Sama, segretario generale UIL Ravenna e Roberto Baroncelli, segretario CISL Romagna.

Il documento condiviso è stato poi recapitato anche al Prefetto di Ravenna, Enrico Caterino, a Michele de Pascale, in qualità di Presidente della Provincia di Ravenna, ai sindaci dei Comuni della Provincia, oltre che al Tavolo provinciale imprenditoria, alla Medicina del lavoro dell’Ausl Romagna, all’INAIL, all’INPS e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna.

Qui è consultabile integralmente il contenuto del documento.