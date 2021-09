Confindustria Romagna presente alla OMC Offshore Mediterranean

Confindustria Romagna è presente alla OMC Offshore Mediterranean Conference and Exhibition di Ravenna, in programma al Pala de André dal 28 al 30 settembre (stand 1078).

“L’offshore ravennate e romagnolo è una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico di tutto il territorio, con imprese del settore che hanno saputo affermarsi a livello internazionale grazie a tecnologie avanzate e professionalità uniche – ha spiegato il presidente Paolo Maggioli – e la nostra associazione è orgogliosa di potere rappresentare in questa vetrina mondiale le eccellenze industriali del comparto e le loro istanze. Le nostre aziende si stanno attrezzando per fronteggiare le nuove sfide del mercato dell’energia e affrontare la transizione energetica da protagoniste e in modo sostenibile”.

Per accedere alla manifestazione è necessario registrarsi sul sito di OMC, compilare un’autodichiarazione COVID allegando la scansione di un proprio documento di identità, e richiedere il pass visitatori.