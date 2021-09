Nanni (Roca): OMC 2021 è una vetrina molto importante per le nuove energie, senza dimenticare che a Ravenna c’è ancora tanto gas da estrarre che potrebbe aiutare l’Italia

“OMC per Ravenna e le aziende ravennati è una vetrina molto importante. 28 anni fa abbiamo organizzato la prima edizione dell’OMC, nel 1993, quando si intravedeva già una crisi in Adriatico e quindi si cercava uno sbocco internazionale per le nostre aziende. La cosa ha funzionato. OMC è sempre cresciuto, di edizione in edizione, fino a raggiungere dei numeri eccezionali. Abbiamo avuto un allentamento quest’anno, a causa del Covid-19, ma stiamo superando anche questa fase e adesso ci troviamo a dare all’OMC un’impronta diversa per guardare al futuro e alle energie rinnovabili. In questa edizione di OMC le aziende ravennati presentano le loro nuove soluzioni e tecnologie anche per una nuova energia – dall’eolico al sole e tutta quell’energia che può venire dal mare – senza dimenticare che a Ravenna abbiamo ancora tanto gas nel mare Adriatico. Gas che potrebbe aiutare l’economia italiana perché costerebbe di meno rispetto a quello che importiamo dall’estero, inquinerebbe di meno se venisse estratto qui vicino in Adriatico e, soprattutto, darebbe lavoro a migliaia di lavoratori del nostro paese e della nostra città. Purtroppo viene criminalizzato il gas italiano per poi importare il gas dall’estero.”

Questa la dichiarazione di Franco Nanni, storico Presidente del Roca, l’Associazione delle aziende ravennati attive nel settore dell’oil & gas e dell’energia, nonché fra gli ideatori e organizzatori dell’OMC fin dalla prima edizione.